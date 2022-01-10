Россия назвала "сложными и конкретными" переговоры со США относительно безопасности, Украины и НАТО

Об этом сообщает ТАСС.



"Разговор был сложный, длинный, очень профессиональный, глубокий, конкретный. Без попыток что-то украсить, обойти острые углы", - сказал Рябков.



Представитель РФ отметил, что у российской стороны создалось впечатление, что США серьезно подошли к предложениям России.



Также Россия в ходе переговоров изложила свою позицию по поводу того, почему НАТО не может расширяться. Кроме того, Рябков объяснил США, что Москва не намерена нападать на Украину, а подготовка войск РФ проходит в якобы пределах территории РФ.

Ранее сообщалось, что Рябков заявил, что во время переговоров со США в Женеве российская сторона не собирается отступать от сформулированных ею требований по "гарантиям безопасности", а на уступки придется пойти американцам.

12 января в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, посвященное ситуации вокруг Украины.

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