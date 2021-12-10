Россия назвала главные угрозы для страны, среди них – эскалация вооруженного конфликта на Донбассе

Об этом сообщают "РИА Новости".



Среди других угроз для РФ было названо укрепление силового потенциала НАТО у российских границ и конфликты в Сирии.



"Угрозами военной безопасности Российской Федерации в зоне ответственности округа остаются наращивание силового потенциала НАТО у границ России, боевые столкновения в Сирии, возможность эскалации вооруженного конфликта в Украине и Закавказье", - заявил Дворников.



Генерал отметил, что из-за этого главные усилия "сосредоточены на поддержке боевой и мобилизационной готовности войск ПВО на уровне, которая гарантировала бы надежную защиту государственных интересов и безопасность региона".

7 декабря Путин в разговоре с Байденом обвинил НАТО в "опасных попытках освоения украинской территории".

В Генштабе РФ заявили, что информация о подготовке российского вторжения в Украину ложна, а любые "провокации" Киева на Донбассе будут прекращаться.