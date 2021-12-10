Россия назвала главные угрозы для страны, среди них – эскалация вооруженного конфликта на Донбассе
Командующий войсками Южного военного округа РФ генерал армии Александр Дворников назвал ситуацию на Донбассе одной из главных угроз России
Об этом сообщают "РИА Новости".
Среди других угроз для РФ было названо укрепление силового потенциала НАТО у российских границ и конфликты в Сирии.
"Угрозами военной безопасности Российской Федерации в зоне ответственности округа остаются наращивание силового потенциала НАТО у границ России, боевые столкновения в Сирии, возможность эскалации вооруженного конфликта в Украине и Закавказье", - заявил Дворников.
Генерал отметил, что из-за этого главные усилия "сосредоточены на поддержке боевой и мобилизационной готовности войск ПВО на уровне, которая гарантировала бы надежную защиту государственных интересов и безопасность региона".
- 7 декабря Путин в разговоре с Байденом обвинил НАТО в "опасных попытках освоения украинской территории".
- В Генштабе РФ заявили, что информация о подготовке российского вторжения в Украину ложна, а любые "провокации" Киева на Донбассе будут прекращаться.
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