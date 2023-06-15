Россия назначила "выборы" на временно оккупированных территориях Украины
Центральная избирательная комиссия РФ назначила "выборы" 10 сентября на временно оккупированных частях Херсона и Запорожья, а также в террористических "ДНР" и "ЛНР"
Об этом пишут пропагандистские СМИ.
Отмечается, что 10 сентября станет "Единственным днем голосования", в котором впервые примут участие временно оккупированные Луганщина, Донетчина, Херсонщина и Запорожье. В этот день состоятся дополнительные "выборы" в Госдуму РФ.
Российские СМИ также отмечают, что дополнительные выборы пройдут во временно оккупированном Крыму.
Что известно о псевдореферендумах на временно оккупированных территориях Украины
20 сентября 2022 года так называемые "общественные советы" оккупированных Херсонщины и Запорожья приняли решение провести " референдумы " о вхождении этих территорий в состав РФ. Впоследствии о решении провести псевдореферендум заявили террористические организации ЛНР и ДНР.
Позже, 30 сентября, Владимир Путни подписал " договоры " о "вхождении в состав России" самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР", а также Херсонской и Запорожской областей.
2 октября 2022 г. он внес в Госдуму законопроект о "принятии в состав РФ" террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" и временно оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей. Запорожская область должна была " войти " в границы области, а Херсонщину планировали "включить в состав РФ" вместе с двумя районами Николаевской области.
Уже 5 октября прошлого года Путин подписал " законы " о так называемом вхождении четырех областей Украины в состав России. Также он назначил Дениса Пушилина "исполняющим обязанности главы ДНР", а Леонида Пасечника - "исполняющим обязанности главы ЛНР". "Губернатором" Херсонщины стал Владимир Сальдо, а Запорожье – Евгений Балицкий.
19 октября 2022 на временно оккупированных территориях Украины российские власти объявили военное положение, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал такое решение. В тот же день глава оккупационных властей Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что все подразделения "администрации" Херсонской области переезжают на левый берег реки Днепр.
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