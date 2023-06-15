Об этом пишут пропагандистские СМИ.

Отмечается, что 10 сентября станет "Единственным днем голосования", в котором впервые примут участие временно оккупированные Луганщина, Донетчина, Херсонщина и Запорожье. В этот день состоятся дополнительные "выборы" в Госдуму РФ.

Российские СМИ также отмечают, что дополнительные выборы пройдут во временно оккупированном Крыму.

Что известно о псевдореферендумах на временно оккупированных территориях Украины

20 сентября 2022 года так называемые "общественные советы" оккупированных Херсонщины и Запорожья приняли решение провести " референдумы " о вхождении этих территорий в состав РФ. Впоследствии о решении провести псевдореферендум заявили террористические организации ЛНР и ДНР.

Позже, 30 сентября, Владимир Путни подписал " договоры " о "вхождении в состав России" самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР", а также Херсонской и Запорожской областей.

2 октября 2022 г. он внес в Госдуму законопроект о "принятии в состав РФ" террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" и временно оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей. Запорожская область должна была " войти " в границы области, а Херсонщину планировали "включить в состав РФ" вместе с двумя районами Николаевской области.

Уже 5 октября прошлого года Путин подписал " законы " о так называемом вхождении четырех областей Украины в состав России. Также он назначил Дениса Пушилина "исполняющим обязанности главы ДНР", а Леонида Пасечника - "исполняющим обязанности главы ЛНР". "Губернатором" Херсонщины стал Владимир Сальдо, а Запорожье – Евгений Балицкий.

19 октября 2022 на временно оккупированных территориях Украины российские власти объявили военное положение, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал такое решение. В тот же день глава оккупационных властей Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что все подразделения "администрации" Херсонской области переезжают на левый берег реки Днепр.