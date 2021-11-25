Россия назначила наказание крымским татарам, задержанным в Симферополе: девяти - штрафы, десять отправили в изолятор
Российский оккупационный "суд" назначил наказание крымским татарам, массово задержанным в Симферополе 23 ноября за проявление поддержки арестованного ранее адвоката Эдема Семедляева
Об этом в Facebook сообщила крымскотатарская активистка Лутфия Зудиева.
Девяти задержанным женщинам кафиры назначили штрафы от 10 до 15 тыс. руб.
21 человек приговорен к административным арестам на сроки от 10 до 14 суток. Среди этих людей есть гражданские журналисты: Темерьянов Вилен (14 суток ареста), Алимов Энвер (13 суток), Сулейманов Алим и Ибрагимов Длявер (по 12 суток) и Аблялимов Симар (10 суток).
Позже "Крымская солидарность" сообщила в Facebook о том, что из 31 задержанного российский оккупационный "суд" отправил в изолятор временного содержания в Евпатории десятерых.
По информации организации, эти лица – Алим Алиев, Абсеттар Сеттаров, Энвер Алимов, Муртаза Фахриев, Зекирья Демирджи, Сервер Чолакчик, Мустафа Сейдалиев, Алим Сулейманов, Решат Параламов и Длявер Ибраимов.
"Всем задержанным поставили нарушения статьи 20.2.2 КоАП РФ (организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших за собой нарушение общественного порядка). Ночь до судебного слушания они также провели в ИВС и отделах полиции города Симферополя", - сообщает "Крымская солидарность".
Активисты отметили, что передачи арестованным будут принимать только в субботу с 9:00 до 12:00.
- Напомним, 23 ноября крымскотатарский адвокат Эдем Семедляев вышел из изолятора временного содержания в оккупированном Крыму после 12 суток ареста. Его пришли встречать несколько десятков активистов, но 31 человек задержали сотрудники российского ОМОНа и отправили в "полицейский" участок в Симферополе.
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- 24 ноября США призвали РФ освободить задержанных в оккупированном Крыму людей, пришедших поддержать арестованного оккупантами адвоката Эдема Семедляева.
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