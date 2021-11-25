Россия назначила наказание крымским татарам, задержанным в Симферополе: девяти - штрафы, десять отправили в изолятор

Об этом в Facebook сообщила крымскотатарская активистка Лутфия Зудиева.



Девяти задержанным женщинам кафиры назначили штрафы от 10 до 15 тыс. руб.



21 человек приговорен к административным арестам на сроки от 10 до 14 суток. Среди этих людей есть гражданские журналисты: Темерьянов Вилен (14 суток ареста), Алимов Энвер (13 суток), Сулейманов Алим и Ибрагимов Длявер (по 12 суток) и Аблялимов Симар (10 суток).

Напомним, 23 ноября крымскотатарский адвокат Эдем Семедляев вышел из изолятора временного содержания в оккупированном Крыму после 12 суток ареста. Его пришли встречать несколько десятков активистов, но 31 человек задержали сотрудники российского ОМОНа и отправили в "полицейский" участок в Симферополе.

Великобритания осудила массовое задержание Россией крымских татар в Симферополе.

24 ноября США призвали РФ освободить задержанных в оккупированном Крыму людей, пришедших поддержать арестованного оккупантами адвоката Эдема Семедляева.