Россия назначила "мэра" Бердянска – прокуратура открыла дело

Об этом сообщил Офис генпрокурора в Telegram.



По данным следствия, гражданин провозгласил себя "исполняющим обязанности мэра" оккупированного Бердянска. Об этом он сообщил в своем видеообращении. Таким образом он отметил свои намерения способствовать созданию незаконного органа власти на оккупированной территории Бердянска.



Возбуждено уголовное производство по факту коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины).

Видео с коллаборантом появилось в местных пабликах, пишут СМИ.

"Я, Сауленко Александр Федорович, беру на себя временное исполнение обязанностей главы города Бердянск", – сказал коллаборант.

Сауленко в своем обращении транслировал традиционные месседжи российской пропаганды.