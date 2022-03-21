Россия назначила "мэра" Бердянска – прокуратура открыла дело
Во временно оккупированном Бердянске (Запорожская область) оккупанты нашли изменника и назначили его мэром. Речь идет об Александре Сауленко
Об этом сообщил Офис генпрокурора в Telegram.
По данным следствия, гражданин провозгласил себя "исполняющим обязанности мэра" оккупированного Бердянска. Об этом он сообщил в своем видеообращении. Таким образом он отметил свои намерения способствовать созданию незаконного органа власти на оккупированной территории Бердянска.
Возбуждено уголовное производство по факту коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины).
Видео с коллаборантом появилось в местных пабликах, пишут СМИ.
"Я, Сауленко Александр Федорович, беру на себя временное исполнение обязанностей главы города Бердянск", – сказал коллаборант.
Сауленко в своем обращении транслировал традиционные месседжи российской пропаганды.
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