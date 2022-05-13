Россия наступает на Лиманском направлении, но терпит сокрушительные потери, – Донецкая ОВА
Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко заявил, что российский враг активно наступает на Лиманском направлении
Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, цитирует " Укринформ ".
Кириленко отметил, что ситуация контролируемая, а РФ терпит сокрушительные потери.
"Ситуация в области сложная, впрочем контролируемая... Наступление врага – Лиманское направление, но все его попытки форсировать реку и продвинуться пока не успешны, враг терпит сокрушительные потери. Но все же попытки не прекращает, и я уверен, что не будет прекращать, пока мы его полностью не уничтожим", – сказал Кириленко.
По словам главы Донецкой ОВА, наиболее "горячим" местом Донбасса сейчас является Авдеевка.
"Когда мы смотрим статистику – нет ни одного населенного пункта (в области – ред.), который бы ни был обстрелян. Наиболее горячо – это Авдеевка, обстреливается практически круглосуточно, Угледар, Торецка громада – это за эти сутки", - сообщил Павел Кириленко.
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