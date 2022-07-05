Историк поделился деталями в эфире телеканала "Еспресо".

"Московское царство, Российская империя, Советский союз, Российская Федерация – это все империя, которая по сути насиловала своих выдающихся и не очень деятелей в контексте идеологии. К примеру, Пушкин не был коммунистом, но коммунисты его использовали. Если бы еще 50 лет существовал СССР , то они бы говорили, что Пушкин был коммунистом на уровне Маркса и Энгельса", - отметил Алферов.

Историк добавил, что Россия считает людей пушечным мясом и так же безразлично относится к выдающимся деятелям прошлого.

"Российская идеология по своей сути относится к людям, как к пушечному мясу, так и относится к своим выдающимся людям: россияне их насилуют из-за того, что посмертно им пытаются привить все возможные фетиши", - подчеркнул Алферов.

Историк подчеркнул, что сейчас в Украине идет деимпериализация.

"Сегодня в Украине происходит процесс деимпериализации, когда мы избавляемся от названий, формирующих для киевлян и гостей столицы пространство, сотканное из чужих маркеров идентичности", - отметил Александр Алферов.

1 июля на 5-м внеочередном заседании Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия был внесен элемент " Культура приготовления украинского борща " в Список нематериального культурного наследия, требующий немедленной охраны.

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