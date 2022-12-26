КНДР осуществила первые поставки ракет России. Бенефициар – "вагнеровцы". Они ведь их и оплатили.

Что получает из этого КНДР:

1. Северокорейские рабочие могут быть привлечены к строительным работам в России и на захваченных ею украинских территориях.

Учитывая наложенные СБ ООН санкции, запрещающие такой вид наполнения казны КНДР валютой, – для Пхеньяна это важная "плюшка".

2. Валюта за ракеты

Пригожин "банчит", тратя $100 млн/мес на войну по данным, обнародованным Кирби. Для экономики КНДР пять лет под жесткими санкциями — это значительная поддержка.

КНДР запрещено санкциями СБ ООН экспортировать почти все, что она может производить/добывать/вырубать/вылавливать.Москва теперь станет надежным покупателем

3. Российские и западные технологии

Сплетничают, что Москва в ответ приютила нескольких северокорейских технарей, разбирающих захваченное оружие, пытаясь воспроизвести свою неуклюжую "реплику" на нее

4. Доходы от экспорта

КНДР запрещено санкциями СБ ООН экспортировать почти все, что она может производить/добывать/вырубать/вылавливать.

Москва сейчас станет надежным покупателем. Хотя и не долгосрочным, потому что деньги способны заканчиваться быстро, когда ты под санкциями. Но режимы считают короткими отрезками времени в экономике, поэтому для Пхеньяна это тоже приятный бонус.

КНДР может поделиться с Россией не только оружием, но и достижениями в киберпреступности

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Что это значит для нас:

1. Это не изменит ход войны, о чем также отметил Кирби.

Но это только начало сотрудничества. Дальше поставок из КНДР может быть больше. И мы должны быть к этому готовы.

2. КНДР может поделиться с Россией не только оружием, но и достижениями в киберпреступности.

Успехи КНДР оценивают в сумму 1,2 млрд украденных криптоактивов за последние пять лет, из них большая часть – за последний год. Это один из основных источников наполнения бюджета Пхеньяна валютой (второй — КНР).

Здесь мир должен реагировать, выработав политику на этом новом, хаотичном и пока в основном анархическом рынке. И это вопрос не только к государственным игрокам, но и к частным лидерам рынка.

Потому что сейчас это выглядит как безопасная антисанкционная гавань, которая будет служить надежной кормушкой для мясников.

3. Теперь помимо Ближнего востока, больше партнерства нас ждет и с РК и Японией.

Чем больше появляется фактов военной поддержки Тегераном и Пхеньяном российского вторжения, тем неудобнее становится вне Пекина

Ничто так не объединяет как общий враг. Тем более последние испытания человек-ракета провел у японских вод.

Байден усиливает партнерство с Юном Сук Йолем и Фумио Кишидом. У нас тоже есть повод для этого.

4. КНР в тройственно неудобной позе в СБ ООН.

Пекин торгует с Россией, Ираном и КНДР. И, похоже, планирует защищать всех троих.

Но чем больше появляется фактов военной поддержки Тегераном и Пхеньяном российского вторжения, тем неудобнее становится вне Пекина. И тем более карикатурным смотрится его так называемый "нейтралитет".

В любом случае поставки уже факт. Будущие поставки — тоже почти неизбежны. Теперь наша стратегия должна строиться в новой реальности, где мы имеем союзников врага в Индо-Тихоокеанском регионе, а значит и значительные интересы там.

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Об авторе: Агия Загребельская, украинская юрист, государственная уполномоченная Антимонопольного комитета Украины (2015-2019 гг.).

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