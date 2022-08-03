Об этом заявил заместитель главы внешнеполитического ведомства Украины Николай Точицкий на конференции по ДНЯО в Нью-Йорке.

Россия остановила процесс ядерного разоружения, отвергла принцип ядерного нераспространения (развертывание ядерного оружия в оккупированном Крыму) и исключительно мирное использование атомной энергии (захват ядерных объектов Украины), - сказал украинский дипломат.

Точицкий указал на первый в истории факт превращения гражданских ядерных объектов в военные цели и плацдарм для российской армии.

"Впервые в истории гражданские ядерные объекты превратили в военные объекты и плацдармы для российской армии вопреки положениям ДНЯО о мирном использовании ядерной энергии. Вы сможете увидеть и услышать правду об оккупации Запорожской АЭС и российские преступления в Чернобыле на полях этой конференции", – сказал Точицкий.

"Мир является свидетелем того, как ядерный терроризм, спонсируемый государством, обладающим ядерным оружием, возникает в реальности", – резюмировал замглавы внешнеполитического ведомства Украины.

2 августа генсек ООН призвал полностью уничтожить ядерное оружие в мире.

1 августа президент Соединенных Штатов Америки заявил, что Россия должна показать готовность сотрудничать с США в вопросе контроля ядерного оружия. Он отметил, что СССР и США сотрудничали в этой сфере даже в сложные периоды холодной войны и настоял, чтобы к переговорам присоединился Китай.

В тот же день президент России Владимир Путин заявил, что РФ не хочет ядерной войны, поскольку в ней не будет победителей.

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