Россия нарушила воздушное пространство Дании и Швеции, МИД вызвал послов РФ
Дания и Швеция вызывают послов РФ после того, как российский разведывательный самолет нарушил воздушное пространство стран
Об этом сообщает Радио Свобода .
По словам чиновников, самолет вошел в воздушное пространство Дании 29 апреля восточнее острова Борнхольм, а затем влетел в воздушное пространство Швеции.
"Российского посла вызывают в министерство иностранных дел", - сообщил датский министр Йеппе Кофод.
Он заявил о новом нарушении воздушного пространства.
"Это совершенно неприемлемо и особенно беспокоит в нынешней ситуации", – добавил он.
МИД Швеции сообщил, что посла РФ вызовут в Стокгольм.
"Существуют установленные процедуры для такого типа дел. Это касается, в частности, вызова представителя причастной нации в министерство иностранных дел", - говорится в сообщении.
- 29 апреля стало известно, что истребители НАТО, размещенные в Балтии и Черноморском регионе, "много раз" в последние дни поднимались для перехвата российских самолетов рядом с воздушным пространством стран-членов.
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