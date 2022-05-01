Россия нарушила воздушное пространство Дании и Швеции, МИД вызвал послов РФ

Об этом сообщает Радио Свобода .

По словам чиновников, самолет вошел в воздушное пространство Дании 29 апреля восточнее острова Борнхольм, а затем влетел в воздушное пространство Швеции.

"Российского посла вызывают в министерство иностранных дел", - сообщил датский министр Йеппе Кофод.



Он заявил о новом нарушении воздушного пространства.



"Это совершенно неприемлемо и особенно беспокоит в нынешней ситуации", – добавил он.

МИД Швеции сообщил, что посла РФ вызовут в Стокгольм.



"Существуют установленные процедуры для такого типа дел. Это касается, в частности, вызова представителя причастной нации в министерство иностранных дел", - говорится в сообщении.

29 апреля стало известно, что истребители НАТО, размещенные в Балтии и Черноморском регионе, "много раз" в последние дни поднимались для перехвата российских самолетов рядом с воздушным пространством стран-членов.