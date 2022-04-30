Россия нарушает Женевскую конвенцию – пытается обменять гражданских украинцев на своих военнопленных, - Верещук
Россия захватывает и депортирует гражданских украинцев, чтобы обменивать их на российских военных – это запрещено международным правом
Об этом сообщила вице-премьер-министр реинтеграции Ирина Верещук в комментарии BBC .
По ее словам, в РФ находятся более тысячи заложников, в том числе около 500 женщин.
"Мы знаем, что они находятся в тюрьмах и следственных изоляторах Курска, Брянска, Рязани, Ростова… Женщин мы достаем чуть ли не плоскогубцами", - заявила она.
Верещук сообщила, что Россия пыталась обменять украинских гражданских на российских военнопленных. Это запрещено Женевской конвенцией.
РФ планировала использовать депортированных украинцев для дальнейшего обмена.
По словам Верещук, во время последнего обмена в Украину вернули девять гражданских с тяжелыми травмами, в том числе с ампутированными конечностями и следами пыток.
- 28 апреля состоялся шестой обмен пленными, во время которого из российского плена освободили 33 военнослужащих и 12 гражданских украинцев.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.05
Покупка 31.05Продажа 32.05
-
EUR
Покупка 32.54Продажа 33.68
- Актуальное
- Важное