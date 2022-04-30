Россия нарушает Женевскую конвенцию – пытается обменять гражданских украинцев на своих военнопленных, - Верещук

Об этом сообщила вице-премьер-министр реинтеграции Ирина Верещук в комментарии BBC .

По ее словам, в РФ находятся более тысячи заложников, в том числе около 500 женщин.

"Мы знаем, что они находятся в тюрьмах и следственных изоляторах Курска, Брянска, Рязани, Ростова… Женщин мы достаем чуть ли не плоскогубцами", - заявила она.



Верещук сообщила, что Россия пыталась обменять украинских гражданских на российских военнопленных. Это запрещено Женевской конвенцией.

РФ планировала использовать депортированных украинцев для дальнейшего обмена.

По словам Верещук, во время последнего обмена в Украину вернули девять гражданских с тяжелыми травмами, в том числе с ампутированными конечностями и следами пыток.

28 апреля состоялся шестой обмен пленными, во время которого из российского плена освободили 33 военнослужащих и 12 гражданских украинцев.