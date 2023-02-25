Россия нарушает принципы и блокирует работу ОБСЕ, - Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия далее не соблюдает принципы ОБСЕ и блокирует работу организации после начала полномасштабного вторжения в Украину
Об этом Энтони Блинкен сообщил на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене, передает Укринформ.
Госсекретарь напомнил, что при создании ОБСЕ был утвержден перечень основополагающих принципов, которые должны обеспечить мир, суверенитет, территориальную целостность и уважение прав человека.
Однако "президент Путин напал на эти принципы, начав полномасштабное вторжение в Украину", и с тех пор нарушает их каждый день, "стремясь свергнуть демократически избранное правительство Украины, провести фейковый референдум, незаконно пытаясь захватить часть украинской территории после того, как ее попытки стереть идентичность Украины и поглотить страну потерпели неудачу".
В частности, он утвердил, что РФ пытается заблокировать деятельность ОБСЕ:
"Вместо этого Россия пытается заблокировать организацию. РФ злоупотребляла правилами, чтобы саботировать бюджет ОБСЕ, вынуждая эту организацию работать от месяца к месяцу, подрывая способность осуществлять долгосрочное планирование", - подчеркнул он, добавив, что россияне самовольно задержали сотрудников ОБСЕ и удерживают их уже 10 месяцев. .
- Напомним, Ирина Геращенко, народная депутат Украины, отметила , что из-за присутствия россиян на парламентской ассамблее ОБСЕ украинская делегация не участвует в заседаниях, а проводит параллельную ассамблею, встречаюсь с делегациями других стран.
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