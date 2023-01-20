Об этом Дмитрий Лубинец сообщил в телеграмме.

Он констатировал несоблюдение РФ Женевских конвенций и заявил, что Россия "лишь занимается провокациями".

"В частности, во время встречи с президентом МККК Мирьяной Сполярич, Москалькова (Татьяна Москалева, омбудсман РФ - ред.) обратилась с просьбой активизировать работу по посещению российских пленных в Украине, вроде бы Украина не придерживается норм Женевских конвенций. Более того, продемонстрировала сомненительное видео", – написал он.

Омбудсман подчеркнул, что только Украина привезла на переговоры письма российских пленников. А также украинская сторона предоставляет доступ к ним представителям Международного комитета Красного Креста доступ к россиянам в плену.

"Только украинская сторона соблюдает нормы международного права, обеспечивает российских пленных нормальными условиями проживания, питания, закрывает все медицинские потребности. Во время освобождений из плена от них нет никаких нареканий об условиях содержания.В отличие от наших пленных и гражданских заложников, которых пытают, морят голодом, оказывают над ними психологическое давление", - отметил Дмитрий Лубинец.

Напомним, омбудсмены России и Украины в Анкаре провели уже несколько раундов переговоров, в ходе которых в первую очередь обсуждали обмен пленными и освобождение гражданских украинцев.

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