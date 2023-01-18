Россия нарастила поставки дизеля в Турцию перед эмбарго ЕС, - Reuters
Россия увеличила поставки дизельного топлива в Турцию и Марокко, пытаясь изменить маршруты своих нефтепродуктов перед эмбарго ЕС
Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что поставки дизеля из российских портов в Турцию выросли в декабре 2022 года до более 750 тыс. тонн и составили 5,05 млн тонн в 2022 году против 3,99 млн тонн в 2021 году. С начала января Россия уже поставила в Турцию около 450 тысяч тонн дизельного топлива.
Поставки дизельного топлива из России в Марокко выросли до 735 тыс. тонн в 2022 году (в прошлом году это было всего 66 тыс. тонн) и составили около 140 тыс. тонн с начала 2023 года.
Несколько грузов также поставлялись из России в Гану, Сенегал, Ливию, Уругвай и Кот-д'Ивуар. Между тем, Европа по-прежнему импортирует основной объем российского дизельного топлива и заполняет свои резервуары.
Европейский союз согласился на полный запрет на импорт российских нефтепродуктов с февраля 2023 года. Агентство отмечает, что эмбарго ЕС повлияет не только на перенаправление поставок российского дизельного топлива, но и на ограничение цен, которое планирует ввести коалиция Большой семерки.
Поэтому РФ увеличила поставки дизельного горючего в Турцию и Марокко, пытаясь изменить маршруты своих нефтепродуктов перед эмбарго ЕС.
- В октябре ограничение цен на нефть было закреплено и в пакете санкций Европейского Союза. Ограничение касается российских нефти и нефтепродуктов, поставляемых морским транспортом. Если нефть будет закупаться по более высокой цене, чем установлено, обслуживание ее морской перевозки будет запрещено. Такой шаг призван лишить Россию сверхдоходов от продажи нефти.
- 5 декабря официально вступило в силу решение об эмбарго на поставку российской нефти в страны Европейского союза.
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