Россия нарастила перевозку из Ирана по Каспийскому морю, - эксперт

Об этом Клименко написал в Facebook.

Эксперт отметил, что сейчас наблюдается огромное увеличение морского трафика между РФ и Ираном.

"РФ перебросила на Каспий почти все свои дряхлые судна "река-море", которые были построены 40 и более лет назад и не могут уже ходить в Черном море (все "волгобалты", омские", "сормовские", "балтийские" были сотнями построены при СССР) - значит есть что перевозить", - написал Клименко.

Фото: Андрей Клименко