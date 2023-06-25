Россия нарастила перевозку из Ирана по Каспийскому морю, - эксперт
Эксперт по морской тематике Андрей Клименко заявил о наращивании Россией перевозок из Ирана по Каспийскому морю
Об этом Клименко написал в Facebook.
Эксперт отметил, что сейчас наблюдается огромное увеличение морского трафика между РФ и Ираном.
"РФ перебросила на Каспий почти все свои дряхлые судна "река-море", которые были построены 40 и более лет назад и не могут уже ходить в Черном море (все "волгобалты", омские", "сормовские", "балтийские" были сотнями построены при СССР) - значит есть что перевозить", - написал Клименко.
Фото: Андрей Клименко
- В мае издание CNN отмечало, что Иран снабжает России Каспийским морем все больше боеприпасов , а Запад не может этому помешать.
- 5 июня в СМИ попал контракт о закупке Россией у Ирана артиллерийских и танковых снарядов, а также ракет разного размера.
- 9 июня в Белом доме заявили, что Иран планирует построить в РФ завод беспилотников , производство может начаться в 2024 году.
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