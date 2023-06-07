Россия нарастила количество кораблей в Черном море, но ракетоносителей там нет
По состоянию на 7 июня на боевом дежурстве в Черном море находятся 13 вражеских кораблей, но носителей крылатых ракет среди них нет
Об этом сообщила пресс-служба ВМС.
В Азовском море находится один вражеский корабль, но ракет на нем нет.
В Средиземном море дежурят семь вражеских кораблей, но ракетоносителей среди них нет.
Крылатую ракету "Калибр" впервые представили широкой публике на Международном авиационно-космическом салоне в 1993 году. Разработкой оружия занималось конструкторское бюро "Новатор". Однако ракета не новаторская, потому что над ней начали работать еще во времена СССР. Фактически ее скопировали с американской крылатой ракеты Tomahawk. Крылатая ракета "Калибр" имеет скорость движения 180 - 240 м/с, летит на малых высотах и фактически может лавировать с учетом рельефа местности. Дальность полета по морским целям достигает 375 км, а по наземным – 2,5 тыс. км.
- 6 июня ракетоносители в Черном море также отсутствовали, но на боевом дежурстве находились семь кораблей .
- 5 июня россияне удерживали в Черном море ракетоноситель с 8 "калибрами".
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