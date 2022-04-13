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Главная война с Россией Россия наращивает военные силы на аэродроме "Липецк-2" в Липецкой области, - "Схемы"

Россия наращивает военные силы на аэродроме "Липецк-2" в Липецкой области, - "Схемы"

13 апреля, 2022 среда
13:31
война с Россией российские войска

Информацию о том, что Россия наращивает силы военной авиации на аэродроме Липецк-2, дают спутниковые снимки

Об этом сообщают "Схемы" (Радио Свобода).

Известно, что в настоящее время там находятся более 30 военных самолетов.

Аэродром Липецк-2, подчиненный Минобороны РФ, активно используется для военных целей российской армии.

В воздушных силах ВСУ сообщают, что этот аэродром нужен РФ для атаки украинских городов в восточном направлении.

Если сравнить нынешние снимки со снимками от 27 марта, то можно увидеть, что количество самолетов на той же части аэродрома выросло вдвое.



Согласно спутниковому снимку за 11 апреля, российские военные самолеты расположены сразу на двух парковках.

По словам военных экспертов, на них видны 6 тяжелых многоцелевых высокоманевровых истребителей Су-27, 14 истребителей-бомбардировщиков Су-30 или Су-34, 10 бомбардировщиков Су-24 и еще 4 неидентифицированных борта.
  • Напомним, полковник ОК "Юг" отметил, что у противника сейчас нет побед, на каждом направлении оккупанты проигрывают , территории захватить не могут. Враг продолжает наносить сильные артиллерийские удары по нашим позициям и гражданским объектам, а также активно ведет воздушную разведку.
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