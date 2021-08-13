Россия наращивает силы оккупационных войск в Донбассе, - разведка
Командование РФ наращивает боевые возможности оккупационных сил на Донбассе
Об этом передает Главное управление разведки Украины.
"Командование ВС РФ наращивает боевые возможности соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК оперативной группировки российских оккупационных войск", - говорится в сообщении.
Так, с начала августа с территории России ввезено около одной тыс. тонн горючего, а также новые партии вооружения и боеприпасов, в том числе боевые бронированные машины и 12,7-мм патроны для крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок.
"Для сокрытия поставки боевой техники и имущества военного назначения оккупанты используют как дороги, которые проходят через пропускные пункты на неконтролируемых Украины участках границы, так и обходные пути", - добавили в разведке.
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