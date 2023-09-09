Россия наращивает производство артиллерийских боеприпасов, однако этого недостаточно, - Reuters
Россия, вероятно, сможет увеличить производство артиллерии в ближайшие несколько лет примерно до 2 млн снарядов в год, что почти вдвое превышает предыдущие ожидания Запада, но это все еще не отвечает потребностям Москвы для войны в Украине
Об этом пишет Reuters со ссылкой на западного чиновника.
Анонимный чиновник оценил, что Россия выпустила в Украине от 10 до 11 миллионов снарядов после начала полномасштабного вторжения в Украину. Однако, по его словам, у РФ достаточно затруднительное положение.
"Если вы потратили 10 миллионов патронов в прошлом году, и вы находитесь в центре боя, и вы можете производить только 1-2 миллиона патронов в год, я не думаю, что это очень сильная позиция", – подчеркнул он.
Кроме того, отмечается, что другие российские инвестиции в оборонный сектор могут позволить Москве производить около 200 танков в год, что вдвое превышает предварительные оценки Запада. Но, по словам чиновника, это тоже далеко от того, что нужно РФ после тяжелых потерь в Украине.
"Когда вы потеряли 2000 танков, у вас есть десятилетие, чтобы достичь того, с чего вы начали", - сказал чиновник и добавил, что Россия потеряла еще и 4000 боевых бронированных машин, более 100 самолетов и понесла 270 000 потерь личного состава за время ведения войны.
- 22 августа в ISW сообщали , что российским войскам, особенно 20-й и 2-й общевойсковым армиям, действующим на востоке Украины, не хватает легкой транспортной техники. Это мешает им эффективно действовать и снижает их моральный дух.
- В Генштабе отчитывалось , что за сутки войны в Украине 7 сентября российская армия потеряла 640 военных, 23 танка и 31 артсистем.
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