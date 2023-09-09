Россия наращивает производство артиллерийских боеприпасов, однако этого недостаточно, - Reuters

Об этом пишет Reuters со ссылкой на западного чиновника.

Анонимный чиновник оценил, что Россия выпустила в Украине от 10 до 11 миллионов снарядов после начала полномасштабного вторжения в Украину. Однако, по его словам, у РФ достаточно затруднительное положение.

"Если вы потратили 10 миллионов патронов в прошлом году, и вы находитесь в центре боя, и вы можете производить только 1-2 миллиона патронов в год, я не думаю, что это очень сильная позиция", – подчеркнул он.

Кроме того, отмечается, что другие российские инвестиции в оборонный сектор могут позволить Москве производить около 200 танков в год, что вдвое превышает предварительные оценки Запада. Но, по словам чиновника, это тоже далеко от того, что нужно РФ после тяжелых потерь в Украине.

"Когда вы потеряли 2000 танков, у вас есть десятилетие, чтобы достичь того, с чего вы начали", - сказал чиновник и добавил, что Россия потеряла еще и 4000 боевых бронированных машин, более 100 самолетов и понесла 270 000 потерь личного состава за время ведения войны.