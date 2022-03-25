Россия наращивает корабельный состав флота в акватории Азовского моря, – Генштаб
Зафиксирован проход Керченским проливом в северном направлении малого тральщика "Валентин Пикуль", ракетного катера "Набережные Челны" и двух десантных катеров
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
"Врагу не удалось достичь основных целей широкомасштабной войны – блокады Киева и выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей. Частично войска РФ преуспели по созданию сухопутного коридора между временно оккупированными АР Крым и частью Донецкой области", – говорится в сообщении.
В настоящее время продолжаются мероприятия по восполнению потерь российских войск путем формирования и отправления в Беларусь сводных подразделений из состава 37-й омсбр (Кяхта), 5-й отбр (Улан-Удэ) 36-й армии, 38-й омсбр (Екатеринославка) 35-й армии, 40-й отдельной бригады морской пехоты (Петропавловск-Камчатский) тихоокеанского флота вооруженных сил Российской Федерации.
На Волынском направлении противник активных действий не производил. Вероятность привлечения вооруженных сил Беларуси к агрессии против Украины оценивается как высокая.
На Полесье противник наступательных действий не производил. Сосредоточивает усилия на обстрелах позиций Вооруженных сил Украины в районах Новой Буды, Наливайковки, Озерщины, перемещает подразделения, логистическое обеспечение, пытается закрепиться на захваченных рубежах. В районе Чернобыля развернут тыловой район (полевой лагерь) группировки войск восточного военного округа.
На Северском направлении вражеские войска продолжают удерживать ранее захваченные рубежи, пытаются нарастить группировку и блокировать Чернигов. Не прекращают обстрелы инфраструктуры города. Продолжается воздушная разведка с использованием беспилотных летательных аппаратов. С целью снижения сопротивления со стороны гражданского населения противник распространил листовки.
На Слобожанском направлении враг пытается удержать позиции на подступах к Сумам и Харькову, восстанавливает потери в технике и живой силе. Не прекращает использовать авиацию и артиллерию для уничтожения жилых кварталов городов.
На Донецком направлении противник продолжает восстановление потерь, перегруппировку подразделений с одновременным применением огня артиллерии и авиации по инфраструктуре мирных городов. Не отказывается от плана выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей.
На Таврическом направлении, на временно захваченных территориях продолжаются мероприятия по подготовке к установлению оккупационных властей, в том числе силами подразделений Росгвардии. Проведены мероприятия по изоляции железнодорожной станции Херсон.
В Генштабе отмечают, что оккупанты наращивают корабельный состав флота в акватории Азовского моря. Зафиксирован проход по Керченскому проливу в северном направлении малого тральщика "Валентин Пикуль", ракетного катера "Набережные Челны" и двух десантных катеров.
- Напомним, за предыдущие сутки ВСУ отбили 9 вражеских атак, уничтожили 12 танков, около 20 единиц бронированной и автомобильной техники и 9 артиллерийских систем.
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