Об этом сообщили в пресс-службе Командования Воздушных сил.

"Противник немного наращивает авиационное присутствие вокруг украинских границ, впрочем, фактически не входит в воздушное пространство, контролируемое нашей противовоздушной обороной.

С целью ведения воздушной разведки и корректировки огня артиллерии, оккупанты продолжают использование в украинском небе беспилотных летательных аппаратов, их успешно уничтожает наше ПВО", - сказано в сводке за 23 мая.

В сутки на Лиманском и Изюмском направлении ударная авиация Воздушных Сил уничтожила до тридцати боевых бронированных машин вместе с живой силой врага. Истребитель Воздушных Сил сбил крылатую ракету, а подразделения ПВО Сухопутных войск - шесть беспилотных летательных аппаратов: пять "Орлан-10" и один типа "Гранат".

"В общем – семь воздушных целей", - подытожили в пресс-службе Воздушных сил.

В своем ежедневном обращении президент Зеленский заявил , что 23 мая самая тяжелая боевая ситуация на Донбассе, но ВСУ и там ходят в контратаки.

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