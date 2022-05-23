Россия наращивает авиацию у наших границ, однако в небо над Украиной не заходит, - Воздушные силы
За сутки украинскими ВВС уничтожены семь воздушных целей противника
Об этом сообщили в пресс-службе Командования Воздушных сил.
"Противник немного наращивает авиационное присутствие вокруг украинских границ, впрочем, фактически не входит в воздушное пространство, контролируемое нашей противовоздушной обороной.
С целью ведения воздушной разведки и корректировки огня артиллерии, оккупанты продолжают использование в украинском небе беспилотных летательных аппаратов, их успешно уничтожает наше ПВО", - сказано в сводке за 23 мая.
В сутки на Лиманском и Изюмском направлении ударная авиация Воздушных Сил уничтожила до тридцати боевых бронированных машин вместе с живой силой врага. Истребитель Воздушных Сил сбил крылатую ракету, а подразделения ПВО Сухопутных войск - шесть беспилотных летательных аппаратов: пять "Орлан-10" и один типа "Гранат".
"В общем – семь воздушных целей", - подытожили в пресс-службе Воздушных сил.
- В своем ежедневном обращении президент Зеленский заявил , что 23 мая самая тяжелая боевая ситуация на Донбассе, но ВСУ и там ходят в контратаки.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
33.81
Покупка 33.81Продажа 35.57
-
EUR
Покупка 35.3Продажа 37.58
- Актуальное
- Важное