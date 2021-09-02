Россия напрямую угрожает семи членам-странам НАТО, - Резников

Об этом в интервью LIGA.net заявил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников.

На вопрос о переговорах о возможности размещения в Украине системы ПВО Patriot, Резников ответил: это последовательная политика во время коммуникации с США.

"Нам все говорят: ну, в ЕС вы когда-то попадете - но не сейчас, в НАТО тоже - но не сейчас. Окей, вы нас пока не видите в составе НАТО и ЕС, но мы занимаемся вопросами безопасности не только Украины, но и вашей ", - сказал он.

По словам вице-премьера, в Черном море судоходство - под угрозой.



Три страны НАТО в зоне риска: Турция, Болгария и Румыния. А аншлюс России в Беларуси напрямую влияет на четыре страны НАТО: страны Балтии и Польша.



"Это в ваших интересах - помочь. Вы тоже в этом должны быть заинтересованы", - считает он.

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Резников добавил, что позиция определенных стран в Европе и НАТО, - "Не провоцировать Россию" - не работает.