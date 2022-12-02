Россия направила на Сумскую область 180 снарядов и мин. Повреждены зернохранилища и линии электропередачи
За день, 1 декабря, российский агрессор направил по территории Сумской области 180 снарядов и мин
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
Под российские обстрелы попали Шалыгинская, Эсманьская, Юнаковская, Зноб-Новгородская и Миропольская громады Сумской области. В общей сложности россияне выпустили 180 мин и снарядов.
По Шалыгинской громаде русский враг одновременно готовил из гранатомета (50 приходов), миномета (5 приходов) и стрелкового оружия. Впоследствии россияне выпустили еще 46 мин 120 мм калибра по пограничной и совершили обстрел из ствольной артиллерии (4 прихода). Обошлось без пострадавших.
"Эсманьская громада: враг применил стрелковое оружие в направлении пограничной деревни. А впоследствии обстрелял из ствольной артиллерии. Был 21 взрыв. Без разрушений. По Юнаковской громаде россияне применили артиллерию. На нашей территории взорвалось 17 снарядов из САУ. К счастью, люди не пострадали", - пишет Живицкий.
Российские войска использовали САУ для обстрела Зноб-Новгородской громады. Зафиксировано 24 прилета. В результате обстрела повреждено зернохранилище, а также линии электропередачи.
"Миропольскоя громада: на пограничных разорвались 13 мин, выпущенных россиянами. Люди не пострадали", - добавил глава Сумской ОВА.
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