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Россия направила в ОРДЛО диверсионные и саперные подразделения, - разведка

29 ноября, 2021 понедельник
17:06
война с Россией

Главное управление разведки Минобороны сообщает, что группа российских военнослужащих прибыла на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей для усиления саперных и разведывательно-диверсионных подразделений

Об этом говорится на сайте Минобороны.

"Командование ВС РФ продолжает направлять кадровых российских офицеров и военнослужащих контрактной службы отдельных военно-учетных специальностей для выполнения задач в составе соединений и частей 1 и 2 армейских корпусов оперативной группировки российских оккупационных войск. На прошлой неделе на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях прибыла очередная группа кадровых российских военнослужащих для усиления разведывательно-диверсионных и саперных подразделений", - сообщает разведка.

В ГУР Минобороны подчеркнули, что активизация применения разведывательно-диверсионных групп и интенсивное минирование местности приводят к потерям среди личного состава оккупантов. Эти случаи "российский пропагандистский аппарат пытается скрыть и использовать информацию о фактах гибели личного состава на минно-взрывных заграждениях для дискредитации Объединенных сил".

По данным разведки, с 22 ноября в так называемых 1 и 2 армейских корпусах работает комиссия 8-й общевойсковой армии (Новочеркасск) Южного военного округа ВС РФ во главе с командующим армией. Она проверяет наличие личного состава на местах несения службы, организацию системы управления и связи, а также осуществляет контроль за проведением командно-штабного обучения с привлечением мобилизационного резерва и подразделений силовых структур ЛНР и ДНР.

Справка: Южный военный округ - одна из четырех военно-административных единиц Вооруженных Сил Российской Федерации на юго-западе России, штаб которого находится в Ростове-на-Дону.

Первый армейский корпус - соединение Вооруженных сил России на Донбассе. Он находится на неподконтрольной Украине территории Донецкой области. Формально корпус подчинен управлению так называемой ДНР, командование осуществляется российскими офицерами и генералами. Второй армейский корпус РФ находится на неподконтрольной Украине территории Луганской области и формально относится к так называемой ЛНР.

  • Напомним, 23 ноября Главное управление разведки Украины сообщило, что Россия начала масштабную командно-штабную учебу с привлечением мобилизационного резерва, подразделений "силовых структур" и оккупационных администраций в ОРДЛО.
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