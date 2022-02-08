Россия направила шесть военных кораблей к Черному морю
В Минобороны РФ заявили, что в рамках плановых учений шесть крупных десантных кораблей перейдут из Средиземного моря в Черное
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на российское Минобороны.
Отмечается, что шесть больших десантных кораблей Балтийского и Северного флотов переходят из Средиземного моря в Черное, где примут участие в учениях.
"Отряд крупных десантных кораблей (ВДК) Военно-Морского Флота России начал прохождение проливов Босфор и Дарданеллы. Корабли совершают плановый переход из Средиземного в Черное море, где примут участие в военно-морских учениях", - говорится в сообщении министерства.
В ведомстве отметили, что экипажи кораблей "Королев", "Минск" и "Калининград" сейчас находятся в проливе Дарданеллы, а ПДК "Петр Моргунов", "Георгий Победоносец" и "Оленегорский горняк" пройдут черноморскими проливами в течение следующих суток.
- Напомним, 31 января РФ заявила о завершении военных учений в Черном море.
- 2 февраля российские и белорусские военные, участвующие в проверке сил реагирования Союзного государства, приступили к обучению на полигонах. В министерстве обороны Беларуси заявили, что после совместных учений "Союзная решительность – 2022" в феврале войска РФ покинут территорию страны.
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