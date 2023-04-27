Об этом сообщают эксперты Института изучения войны (ISW).

В обзоре отмечают, что конкуренция между российскими ПИК в Бахмуте, вероятно, растет.

Как пример этого, аналитики приводят факт, что в видеообращении к президенту России Владимиру Путину бойцы ПИК "Поток" (по сообщениям, одного из трех добровольческих отрядов российской государственной энергетической компании "Газпром"), утверждают, что должностные лица "Газпрома" сказали членам. Потоку", что они подпишут контракты с Министерством обороны (МО) России, но затем их заставили подписать контракты с ПИК "Редут".

Один из бойцов "Потока" утверждал, что "Газпром" создал еще два подразделения - "Факел" и "Пламя", подчиненные МО РФ.

В отчете указывают и то, что бойцы "Потока" сообщали о плохом обращении со стороны боевиков "Вагнера", угрожавших расстрелять бойцов "Потока", если они отойдут от линии столкновения.

Разные источники сообщали, что бойцы "Потока" оставили свои позиции в Бахмуте. Причиной этого называли нехватку боеприпасов.

По оценкам ISW, финансист "Вагнера" Евгений Пригожин, вероятно, рассматривает увеличение количества ПИК вокруг Бахмута как конкуренцию, и, похоже, усиление присутствия других частных военных формирований в районе Бахмута может привести к значительным разногласиям.