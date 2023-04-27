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Россия направила под Бахмут несколько ПИК: между ними начались конкуренция и разногласия, - ISW

27 апреля, 2023 четверг
03:44
Война с Россией

В боях за Бахмут растет конкуренция и обостряются разногласия между российскими частными военными компаниями

Об этом сообщают эксперты Института изучения войны (ISW).

В обзоре отмечают, что конкуренция между российскими ПИК в Бахмуте, вероятно, растет.

Как пример этого, аналитики приводят факт, что в видеообращении к президенту России Владимиру Путину бойцы ПИК "Поток" (по сообщениям, одного из трех добровольческих отрядов российской государственной энергетической компании "Газпром"), утверждают, что должностные лица "Газпрома" сказали членам. Потоку", что они подпишут контракты с Министерством обороны (МО) России, но затем их заставили подписать контракты с ПИК "Редут".

Один из бойцов "Потока" утверждал, что "Газпром" создал еще два подразделения - "Факел" и "Пламя", подчиненные МО РФ.

В отчете указывают и то, что бойцы "Потока" сообщали о плохом обращении со стороны боевиков "Вагнера", угрожавших расстрелять бойцов "Потока", если они отойдут от линии столкновения.

Разные источники сообщали, что бойцы "Потока" оставили свои позиции в Бахмуте. Причиной этого называли нехватку боеприпасов.

По оценкам ISW, финансист "Вагнера" Евгений Пригожин, вероятно, рассматривает увеличение количества ПИК вокруг Бахмута как конкуренцию, и, похоже, усиление присутствия других частных военных формирований в районе Бахмута может привести к значительным разногласиям.

Бахмут
Вагнергейт
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