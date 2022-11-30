Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"Краснопольскую громаду россияне обстреливали 6 раз в течение дня. Гатили по приграничным селам из артиллерии (в общей сложности 66 прилетов из 152 мм и 120 мм калибров). А также из минометов - 12 прилетов. В результате одного из обстрелов поврежден легковой автомобиль", - пишет Живущий.

Новослободскою громаду россияне обстреляли из ствольной артиллерии. В общей сложности 29 прилетов. Россияне повредили 3 зерносклада, 2 трактора, 3 автомобиля, админздание предприятия и линии электропередач.

В Ворожбянской громаде зафиксировано 30 прилетов из артиллерии 152 мм калибра. В результате обстрела повреждены 10 частных жилых домов. А также электрические и газовые сети.

"Дружбовскою громаду россияне обстреляли из ствольной артиллерии (13 прилетов). Поврежден объект критической инфраструктуры и электросети. В г. Дружба, с. Чуйковка и с. Дорошевка Дружбовской громады отсутствует электроснабжение", - говорится в строительстве.

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