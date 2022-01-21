Россия направила на учения в Беларусь два дивизиона систем противовоздушной обороны "Триумф" С-400
Российская Федерация направила два дивизиона ракетных комплексов С-400 в Беларусь для учений, которые должны пройти в феврале
Об этом сообщает российский Интерфакс.
"Подразделения ПВО совершат марш комбинированным способом, на железнодорожном транспорте и своим ходом, на незнакомые полигоны республики Беларусь", - заявили в Минобороны РФ.
Российское агентство опубликовало видео, на котором российские военные грузят ракетные комплексы на железнодорожные платформы и отправляют, вероятно, в Беларусь.
- Напомним, в феврале Беларусь совместно с Россией проведет военные учения на западных и южных границах страны.
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