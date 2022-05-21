Россия направила фактически все свои ресурсы, чтобы уничтожить Украину, но колоссальные расходы на войну им не помогут, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия направила все ресурсы, чтобы уничтожить украинское государство
Об этом он заявил в вечернем видеообращении, опубликованном в Telegram .
"Военная ситуация за сегодняшний день не претерпела существенных изменений. Но, на самом деле, было важно. На самом деле и то, что имеем возможность говорить это на 87-й день полномасштабной войны против России, является неплохой новостью. Россия направила фактически все свои ресурсы, чтобы нас уничтожить ", – сказал президент.
Он подчеркнул, что в регионах РФ открыто говорят, что так называемая "спецоперация" является причиной экономического падения.
"А также и причиной для обеднения людей, которое может быть еще больше, чем в 1990-е годы. Рост цен, обесценивание доходов, разрушение всего экономического потенциала, который создан в России с 2000-х, - оккупантов это пока не останавливает. Но колоссальные расходы на войну им все равно и не помогают. И – не помогут", - подытожил Зеленский.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.45
Покупка 31.45Продажа 32.24
-
EUR
Покупка 32.93Продажа 33.9
- Актуальное
- Важное