Россия направила фактически все свои ресурсы, чтобы уничтожить Украину, но колоссальные расходы на войну им не помогут, - Зеленский

Об этом он заявил в вечернем видеообращении, опубликованном в Telegram .

"Военная ситуация за сегодняшний день не претерпела существенных изменений. Но, на самом деле, было важно. На самом деле и то, что имеем возможность говорить это на 87-й день полномасштабной войны против России, является неплохой новостью. Россия направила фактически все свои ресурсы, чтобы нас уничтожить ", – сказал президент.

Он подчеркнул, что в регионах РФ открыто говорят, что так называемая "спецоперация" является причиной экономического падения.

"А также и причиной для обеднения людей, которое может быть еще больше, чем в 1990-е годы. Рост цен, обесценивание доходов, разрушение всего экономического потенциала, который создан в России с 2000-х, - оккупантов это пока не останавливает. Но колоссальные расходы на войну им все равно и не помогают. И – не помогут", - подытожил Зеленский.