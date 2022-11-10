Россия нападением на Украину могла ускорить глобальное потепление, - Guardian

Об этом сообщила группа аналитиков Climate Action Tracker на саммите COP27 по климату в Египте, передает Guardian.

Если все новые газовые проекты, объявленные в связи с глобальным кризисом поставки газа, будут реализованы, выбросы парниковых газов составят примерно 10% от общего количества углекислого газа, которое может безопасно выбрасываться до 2050 года.

Поскольку этот газ является дополнением к текущему производству ископаемых, это может привести к срыву Парижского соглашения по климату. Согласно исследованию, в мире будет избыток предложения сжиженного природного газа, который к концу этого десятилетия достигнет около 500 мегатонн СПГ. Объем избыточного предложения примерно в пять раз превысит объем газа, импортируемого ЕС из России в прошлом году, и примерно вдвое превысит общий объем экспорта газа из России.

Билл Хейр, исполнительный директор Climate Analytics, одной из организаций-партнеров Climate Action Tracker, сказал, что мир "переусердствовал" в своих попытках заполнить дыру, оставленную российским газом. "Объем импортных мощностей строящегося в Европе газа намного превышает потребность в замещении", - сказал он.

Президент Польши Дуда заявлял, что следствием российской агрессии против Украины являются еще и огромные затраты, которые угрожают последовательному достижению экологических целей для предотвращения климатической катастрофы.

За восемь месяцев полномасштабной войны Россия навредила украинской окружающей среде на 37 млрд долларов .

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