Об этом и не только мировые СМИ писали 10 февраля:

The New York Times:

Россия продолжает уничтожать и без того разрушенную инфраструктуру Украины с помощью беспилотников, ракет и крылатых ракет, пишет издание. Массированный ракетный удар по Украине произошел сразу же на следующий день после того, как президент Владимир Зеленский завершил двухдневную поездку в Европу, чтобы быстрее получить поддержку со стороны союзников. Россияне выпустили 71 крылатую ракету и 7 беспилотников иранского производства. "Украинские официальные лица утверждали, что две российские ракеты пересекли воздушное пространство Румынии, страны НАТО, но Бухарест отклонил это заявление. Господин Зеленский, повторяя это утверждение, осудил нападения и использовал этот эпизод как возможность сплотить союзников своей страны", – говорят в NYT.

Тем временем Румыния заявляет, что российская ракета не входила в ее воздушное пространство, отрицая заявление Украины. В Румынии говорят, что российская ракета приблизилась в пределах 35 км от ее границы, но она не пересекла ее. В НАТО отказались комментировать этот инцидент. А министерство иностранных дел Молдовы подтвердило, что ракеты пролетели над ее воздушным пространством, и сообщило, что вызвало российского посла для обсуждения инцидента.

Также медиа публикует аналитический материал о переходе войны на новый уровень. "На протяжении большей части зимы война в Украине переросла в медленную, но чрезвычайно жестокую борьбу вдоль неровной линии фронта на юго-востоке длиной 600 миль. Теперь и Украина, и Россия готовы пойти в наступление, – пишет NYT. – Россия, опасаясь увеличения поставок оружия из Запада идет первой, используя десятки тысяч новых призывников в надежде одержать победу над Украиной, ее войска атакуют хорошо укрепленные позиции на востоке, на изуродованных бомбами полях и через выжженные леса, ищут уязвимые места, надеясь использовать пробелы и готовят основу для того, что, по предупреждениям Украины, может стать самой амбициозной кампанией Москвы с начала войны".

Путин запустил массовую кампанию помилования для заключенных, чтобы отправить их на войну в Украину. Такие новобранцы стали ключевым компонентом войны России в последние месяцы. NYT получили документ о помиловании одного из заключенных от российской правозащитницы Яны Гельмель. Его персональные данные и сроки заключения также совпадают с данными, содержащимися в общедоступной базе российских правовых данных. По ее словам, выдача таких документов нанесла серьезный удар по остаткам законности в России, стирая права жертв преступлений на компенсацию: "Они могут убить человека, они могут ограбить, а затем они могут пойти на войну и выйти на свободу".

The Washington Post:

Молдова заявила, что в пятницу российская ракета пересекла ее воздушное пространство, направляясь в сторону Украины, и правительство вызвало посла России. Она осудила вторжение и призвала Россию прекратить военную агрессию против Украины. А Путин выступит с высокопоставленной речью перед Федеральным собранием страны 21 февраля. Тем временем президент Франции не исключил отправку истребителей в Украину через день после визита Зеленского в Брюссель.

Министерство обороны Румунії сообщило, что российская ракета, выпущенная по Украине, пересекла Молдову и приблизилась к границе с Румынией, которая является членом НАТО, из-за чего румыны подняли два истребителя, которые проводили обучение под командованием НАТО.

WP пишет также о том, что Пентагон планирует возобновить две сверхсекретные программы в Украине. Если такое решение будет одобрено, это позволит американским подразделениям специальных операций привлекать украинских оперативников для наблюдения за перемещениями российских войск и противодействия дезинформации. Однако официальные лица Конгресса отмечают, что предсказать результат решения пока сложно, в том числе потому, что мнения республиканцев разделились относительно огромных сумм, потраченных на Украину.

The Guardian:

Россия совершила масштабный ракетный удар по Украине, нанеся удары по ряду городов, в том числе по Киеву. Атаки были похожи на попытку пробить противовоздушную оборону страны и запугать ее союзников. Вместе с тем россияне пытаются прорвать оборону украинского войска возле Кременной. А Украина официально попросила у Нидерландов истребители F-16.

В Guardian считают, что последние масштабные российские ракетные удары были разведкой для будущего наступления. Западные правительства ожидают, что Путин предпримет новую попытку захвата территории в канун годовщины своего полномасштабного вторжения 24 февраля.

Убийц и других преступников завербовали российские наемники на войну в Украину в обмен на свободу. "Анатолий Салмин, осужденный вор и убийца, возвращается домой из тюрьмы на годы раньше запланированного срока, это его вознаграждение за то, что он добровольцем участвовал в смертельной миссии во время войны России в Украине – и затем смог выжить", – рассказывает издание об одном из них. В интервью Guardian те, кто знал преступника, говорили, что боятся столкнуться с мужчиной, который когда-то терроризировал их родной город, а теперь, возможно, стал неприкосновенным из-за связей с Пригожиным. И таких преступников возвращается в российские города множество.

Politico:

Пока Киев готовится к наступлению, пишут в издании, Россия наносит ракетные удары и наращивает войска под Купянском. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что две крылатые ракеты "калибр" вошли в воздушное пространство Молдовы и члена НАТО Румынии, а затем свернули на территорию Украины. Однако Румыния отметила, что радар зафиксировал только ракету, запущенную с двигавшегося вблизи ее воздушного пространства российского корабля в Черном море, примерно в 35 км, но не на ее территории. Тем временем руководители Харьковской, Ивано-Франковской, Львовской и Хмельницкой областей сообщили об отключении электроэнергии из-за повреждений.

"Первоначально у президента Франции Макрона и его супруги на среду были другие планы. Они собирались провести вечер в театре, – обсуждают в медиа посещение Зеленским Франции. – Но когда из Британии начали появляться изображения триумфального прибытия Зеленского в Лондон, тогда торжественная речь в Вестминстере, а впоследствии встреча с королем Карлом III, настроение в Париже изменилось. Вдруг стало важно доставить Зеленского во французскую столицу". Президент Франции хотел, чтобы Зеленский приехал в Париж для "дипломатической инициативы" в годовщину вторжения, сказал советник французского правительства. Однако из-за возможного российского наступления на начало вторжения 24 февраля от этой идеи пришлось отказаться.

Может ли Путин победить, спрашивают в Politico. Все будет зависеть от того, исправит ли Россия серьезные недостатки в логистике и координации, отмечают в медиа: "Путин доказал, что готов применить страх как оружие в своей попытке покорить дерзкую Украину. Его войска атаковали мирных жителей, прибегали к пыткам и изнасилованиям. Но победа обошла его". Путин и его генералы недооценили украинское сопротивление, переоценили возможности своих собственных сил и не смогли предусмотреть масштаб военной и экономической поддержки, которую Украина получит от США и европейских стран. "Единственная победа, которую российские войска одержали за несколько месяцев, состоялась в январе, когда украинцы отступили от соледобывающего города Соледар в Донецкой области на востоке Украины", – добавляют в СМИ.

CNN:

Байден посетит Польшу накануне годовщины полномасштабного российского вторжения в Украину. Президент планирует посетить Польшу с 20 по 22 февраля. В Белом доме сообщили, что он встретится с президентом Польши Дудой и другими лидерами региона. Он выступит с речью в канун официальной годовщины 24 февраля.

Государственный департамент США осуждает атаки России на инфраструктуру Украины. "Это сознательный удар по инфраструктуре, которая дает украинцам жизнь зимой. Сегодня еще одно напоминание о том, что Россия стремится к полному уничтожению Украины", – цитируют CNN спикера Госдепа.

В издании подчеркивают, российские удары повредили энергетическую инфраструктуру во многих частях Украины. "Украина временно потеряла 44% атомной генерации, 75% мощностей ТЭС и 33% ТЭЦ", – говорит Шмигаль.

BBC:

Издание делает акцент на пересечении русскими ракетами воздушного пространства Молдовы. Министерство обороны Молдовы назвало пролет ракеты нарушением и вызвало для объяснений российского посла. Инцидент произошел в день политической нестабильности в Кишиневе, когда правительство ушло в отставку, отмечают в СМИ.

Gazeta Wyborcza:

"Выборча" публикует материал с руководителем польских спасателей в Украине, который рассказывает о реалиях жизни украинских военных и медиков. А также о том, что солдаты НАТО не привыкли к таким условиям: "Солдаты НАТО привыкли к отопительным палаткам и столовым". На фронте место иностранных медиков чаще всего в эвакуационном транспорте или на стабилизационных пунктах. Их работа довольно специфична, часто спасают бойцов непосредственно из огня, оказывают помощь, стабилизируют и готовят к транспортировке в госпиталь, но сами остаются с бойцами, которые продолжают воевать.

Еще один материал издания посвящен результатам визита Зеленского в Брюссель. "Евросоюз уже тихо и без официального вступления интегрирует Украину", – убеждены польские журналисты.

Также медиа подает комментарий международного волейбольного арбитра Войцеха Марошека о недопустимости участия российских спортсменов в Олимпиаде-2024: "Я не представляю себе, как можно вести матч с россиянами. В России миллионы людей наслаждаются спортивными эмоциями перед телевизорами. В то же время в Украине гибнут люди, нет света".