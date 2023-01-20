Россия нанесла за день 27 ударов по Сумщине

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Россияне обстреляли 2 пограничные громады и нанесли по ним 27 ударов.

"По Белопольской громаде враг стрелял из минометов, 20 прилетов. По Эсманьской громаде россияне вели огонь тоже из минометов, 7 прилетов. Обошлось без пострадавших и разрушений", - написал Живицкий.

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