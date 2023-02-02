Россия нанесла в день 120 ударов по Сумщине. Повреждены частные дома и линия электропередач
За день, 2 февраля, на территории Сумской области зафиксировано 120 прилетов в результате российских обстрелов
Об этом сообщает Сумская ОВА.
Россия обстреляла четыре территориальных громад области: Эсманьскою, Шалыгинскою, Середино-Будскою и Белопольскою.
"Середино-Будская громада: россияне сбросили на территорию одного из сел общины 4 мины. Частично разрушены 3 частных дома и линия электропередач. К счастью, без человеческих потерь", - пишет ОВА.
По Эсманьской громаде россияне били из минометов – 16 прилетов. Белопольскоя громада тоже было под минометным огнем – 31 прилет. Шалыгинскую громаду россияне обстреляли из РСЗО – 16 прилетов.
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