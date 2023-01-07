Россия нанесла ущерб для телекоммуникаций в Украине почти на $1,8 млрд, - ООН
Ущерб только для телекоммуникационной инфраструктуры Украины в результате развязанной Россией войны, по независимым оценкам, достигает почти $1,8 млрд
Об этом сообщает в пятницу SkyNews со ссылкой на Международный телекоммуникационный союз (ITU), являющийся структурной организацией ООН
"Украине понадобится минимум $1,79 млрд, чтобы восстановить свой телекоммуникационный сектор до уровня, который был до начала войны",- отмечается в документе.
В отчете, охватывающем первые шесть месяцев войны, обращается внимание на значительные повреждения и разрушения телекоммуникационной инфраструктуры более чем в 10 из 24 регионов Украины. При этом акцентируется, что агрессор либо полностью уничтожил, либо захватил инфраструктуру телекоммуникационной связи и критически важную инфраструктуру на временно оккупированных территориях, а также в зоне боевых действий.
Кроме того, указывается, что РФ в одностороннем порядке сменила украинские телефонные коды, установленные агентством ООН, на российские.
Отдельно отмечается, что на украинскую инфраструктуру было осуществлено 1123 кибератаки.
- Напомним, 4 января Денис Шмигаль сообщил , что ущерб, нанесенный Украине в результате войны, превышает $700 млрд, тогда как в начале июня эта сумма была вдвое меньше.
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