Об этом сообщает в пятницу SkyNews со ссылкой на Международный телекоммуникационный союз (ITU), являющийся структурной организацией ООН

"Украине понадобится минимум $1,79 млрд, чтобы восстановить свой телекоммуникационный сектор до уровня, который был до начала войны",- отмечается в документе.

В отчете, охватывающем первые шесть месяцев войны, обращается внимание на значительные повреждения и разрушения телекоммуникационной инфраструктуры более чем в 10 из 24 регионов Украины. При этом акцентируется, что агрессор либо полностью уничтожил, либо захватил инфраструктуру телекоммуникационной связи и критически важную инфраструктуру на временно оккупированных территориях, а также в зоне боевых действий.

Кроме того, указывается, что РФ в одностороннем порядке сменила украинские телефонные коды, установленные агентством ООН, на российские.

Отдельно отмечается, что на украинскую инфраструктуру было осуществлено 1123 кибератаки.

Напомним, 4 января Денис Шмигаль сообщил , что ущерб, нанесенный Украине в результате войны, превышает $700 млрд, тогда как в начале июня эта сумма была вдвое меньше.

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