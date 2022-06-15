Об этом свидетельствует "Обзор ущерба от войны в сельском хозяйстве Украины", подготовленный Центром исследований продовольствия и землепользования KSE Institute совместно с Министерством аграрной политики и продовольствия Украины.

Согласно ему, общий ущерб от войны в сельском хозяйстве Украины достиг $4,3 млрд.

Наибольшие потери - из-за уничтожения или частичного повреждения сельскохозяйственных угодий и уборки - $2,135 млрд. В частности, АПК больше всего страдает от минного загрязнения полей и прямого физического повреждения, отмечают авторы исследования.

Ориентировочно, 2,4 млн га озимых культур общей стоимостью в $1,435 млрд останутся несобранными в результате агрессии РФ, указано в обзоре.

Повреждение от обстрелов и авиаударов испытывает и сельскохозяйственная техника.

Между тем РФ целенаправленно уничтожает элеваторные мощности, чтобы ослабить украинский агросектор, отмечают авторы исследования.

"Общая сумма ущерба вследствие повреждения или уничтожения зернохранилищ оценивается в $272 млн", – указано в обзоре.

Напомним, с начала 2022 года в Украине ущерб экологии превысил 720 млн грн.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb