Россия нанесла ущерб АПК Украины на $4,3 млрд, – исследование
Общая сумма потерь агропромышленного комплекса Украины от полномасштабной войны России против Украины составляет $4,3 млрд
Об этом свидетельствует "Обзор ущерба от войны в сельском хозяйстве Украины", подготовленный Центром исследований продовольствия и землепользования KSE Institute совместно с Министерством аграрной политики и продовольствия Украины.
Согласно ему, общий ущерб от войны в сельском хозяйстве Украины достиг $4,3 млрд.
Наибольшие потери - из-за уничтожения или частичного повреждения сельскохозяйственных угодий и уборки - $2,135 млрд. В частности, АПК больше всего страдает от минного загрязнения полей и прямого физического повреждения, отмечают авторы исследования.
Ориентировочно, 2,4 млн га озимых культур общей стоимостью в $1,435 млрд останутся несобранными в результате агрессии РФ, указано в обзоре.
Повреждение от обстрелов и авиаударов испытывает и сельскохозяйственная техника.
Между тем РФ целенаправленно уничтожает элеваторные мощности, чтобы ослабить украинский агросектор, отмечают авторы исследования.
"Общая сумма ущерба вследствие повреждения или уничтожения зернохранилищ оценивается в $272 млн", – указано в обзоре.
- Напомним, с начала 2022 года в Украине ущерб экологии превысил 720 млн грн.
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