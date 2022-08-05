Россия нанесла удары ракетами по Запорожью
В ночь с 4 на 5 августа российский агрессор ударил по Запорожью ракетами
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.
Обстрел произошел в районе 2-3:00.
"Зафиксирован приход нескольких ракет рядом с областным центром. По предварительной информации, жертв нет", – написал Старух.
По предварительной информации, жертв нет.
- В ночь с 4 на 5 августа от российских обстрелов пострадал Никополь .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.26
Покупка 38.26Продажа 39.3
-
EUR
Покупка 38.5Продажа 39.72
- Актуальное
- Важное