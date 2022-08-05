Россия нанесла удары ракетами по Запорожью

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

Обстрел произошел в районе 2-3:00.

"Зафиксирован приход нескольких ракет рядом с областным центром. По предварительной информации, жертв нет", – написал Старух.

По предварительной информации, жертв нет.

В ночь с 4 на 5 августа от российских обстрелов пострадал Никополь .

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