Россияне попали в жилой дом в Киевском районе Харькова, начался пожар

Об этом сообщил Олег Синегубов, глава Харьковской ОГА

"Зафиксировано попадание вражеской ракеты в жилой дом в центре города. Киевский район. Предварительно ракетой С-300. На месте работают все экстренные службы. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - написал он.

Ранее Синегубов заявил , что россияне нанесли удары по городу и призвал жителей Харькова оставаться в укрытиях. До этого в городе слышались звуки взрывов.

Утром 25 января российские войска били по Купянску, что на Харьковщине, произошло возгорание в доме и магазине.

В ночь на 26 января российские войска били по городу Купянск Харьковской области. Сообщается, что, вероятно, враг использовал ракеты С-300.

За сутки 26 января на территории Харьковской области в результате действий российских захватчиков погибли два мирных жителя, по меньшей мере четверо украинцев получили ранения

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