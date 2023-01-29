Россияне попали в жилой дом в Киевском районе Харькова, начался пожар
Российские военные нанесли ракетный удар по жилым домам в центре Харькова. Один из них частично разрушен, начался пожар
Об этом сообщил Олег Синегубов, глава Харьковской ОГА
"Зафиксировано попадание вражеской ракеты в жилой дом в центре города. Киевский район. Предварительно ракетой С-300. На месте работают все экстренные службы. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - написал он.
Ранее Синегубов заявил , что россияне нанесли удары по городу и призвал жителей Харькова оставаться в укрытиях. До этого в городе слышались звуки взрывов.
- Утром 25 января российские войска били по Купянску, что на Харьковщине, произошло возгорание в доме и магазине.
- В ночь на 26 января российские войска били по городу Купянск Харьковской области. Сообщается, что, вероятно, враг использовал ракеты С-300.
- За сутки 26 января на территории Харьковской области в результате действий российских захватчиков погибли два мирных жителя, по меньшей мере четверо украинцев получили ранения
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.91
Покупка 39.91Продажа 40.59
-
EUR
Покупка 42.6Продажа 43.59
- Актуальное
- Важное