Россия нанесла удары по энергетической инфраструктуре Кировоградской области
Оккупанты нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры в Кропивницком и Головановском районах Кировоградской области
Об этом сообщил глава Кировоградской ОГА (ОВА) Андрей Райкович.
Он отметил, что повреждены два объекта инфраструктуры. В этой связи Райкович обратился к предприятиям и жителям области с просьбой существенно сократить потребление электроэнергии. В области уже есть отключение света.
"Обращаю ваше внимание, что возможны перебои со снабжением электроэнергии. Выключите из розеток все лишние приборы!" - подчеркнул глава Кировоградской ОГА (ОВА).
- Также 22 октября россияне попали в объект энергетической инфраструктуры в Киеве.
- Обстреляли также Хмельницкий .
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