Россия нанесла удары по энергетической инфраструктуре Кировоградской области

Об этом сообщил глава Кировоградской ОГА (ОВА) Андрей Райкович.

Он отметил, что повреждены два объекта инфраструктуры. В этой связи Райкович обратился к предприятиям и жителям области с просьбой существенно сократить потребление электроэнергии. В области уже есть отключение света.

"Обращаю ваше внимание, что возможны перебои со снабжением электроэнергии. Выключите из розеток все лишние приборы!" - подчеркнул глава Кировоградской ОГА (ОВА).

Также 22 октября россияне попали в объект энергетической инфраструктуры в Киеве.

Обстреляли также Хмельницкий .