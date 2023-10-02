Россия нанесла удар по жилому сектору Херсона: ранены двое детей и их мать
Враг из артиллерии обстрелял жилой сектор Херсона, в результате чего ранения получили двое детей 12 и 13 лет. В частности, осколочные ранения получила их мать
Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура.
По данным следствия, 1 октября около 23:40 российские военные в очередной раз обстреляли жилые кварталы города Херсона.
Из-за артиллерийских обстрелов произошло возгорание частного дома.
Сообщается, что ранение средней тяжести получила 13-летняя девочка, ее сестре 12 лет медики диагностировали острую реакцию на стресс из-за обстрела. Также осколочные ранения получила их мать. Пострадавшие при обстреле находились в своем доме.
Всю ночь и утром 2 октября кафиры били по центральной части областного центра.
В частности, Херсонский городской совет сообщает , что враг обстреливал город с временно оккупированных территорий.
Повреждены частные и многоквартирные дома, 2 учебных заведения, объект гражданской инфраструктуры, помещение предприятия и церковь.
В результате обстрелов возникло несколько пожаров.
Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ.
При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
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В ночь на понедельник, 2 октября, российские военные атаковали Днепропетровскую область ударными беспилотниками, три из которых уничтожила противовоздушная оборона.
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