Россия нанесла удар по Запорожью дронами-камикадзе. Пострадали объекты инфраструктуры
В результате атаки вражеских дронов-камикадзе в Запорожье пострадали объекты инфраструктуры, вспыхнул пожар
Об этом сообщил в Телеграмме секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.
"Враг коварно атакует Запорожье дронами-камикадзе. В результате вражеской атаки пострадали объекты инфраструктуры. На месте произошел пожар", - написал он.
Куртеев добавил, что информация о пострадавших уточняется, а Россия – это страна-террорист
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