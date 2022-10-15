Об этом сообщил в Телеграмме секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.

"Враг коварно атакует Запорожье дронами-камикадзе. В результате вражеской атаки пострадали объекты инфраструктуры. На месте произошел пожар", - написал он.

Куртеев добавил, что информация о пострадавших уточняется, а Россия – это страна-террорист

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