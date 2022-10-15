English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией Россия нанесла удар по Запорожью дронами-камикадзе. Пострадали объекты инфраструктуры

Россия нанесла удар по Запорожью дронами-камикадзе. Пострадали объекты инфраструктуры

15 октября, 2022 суббота
02:09
война с Россией

В результате атаки вражеских дронов-камикадзе в Запорожье пострадали объекты инфраструктуры, вспыхнул пожар

Об этом сообщил в Телеграмме секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.

"Враг коварно атакует Запорожье дронами-камикадзе. В результате вражеской атаки пострадали объекты инфраструктуры. На месте произошел пожар", - написал он.

Куртеев добавил, что информация о пострадавших уточняется, а Россия – это страна-террорист

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Запорожье
Военные новости
Читайте также:
Віталій Портников
Автор
14 октября, 2022 пятница
От русской армии останется мокрое место
На фото: Альона Дірксен
12 октября, 2022 среда
Россиянка, живущая в Германии, призвала Путина бомбить Дрезден из-за протестов в поддержку Украины
13 октября, 2022 четверг
Журналиста Михаила Ткача, проводившего расследование уличной гонки, на пешеходном переходе сбил автомобиль
Киев
+5°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 40.01
    Покупка 40.01
    Продажа 40.82
  • EUR
    Покупка 38.35
    Продажа 39.46
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, суббота
15 октября
03:01
Обновлено
В Турции взрыв на угольной шахте: число погибших выросло до 25 человек
02:36
Кадыров и Пригожин подыскали кандидатуру на замену Шойгу, - росСМИ
02:00
Джо Байден
Байден утвердил новый пакет военной помощи Украине на $725 млн
01:45
Можно без паспорта: Украина упростила возвращение людям, выехавшим из оккупации в третьи страны
01:33
Венгрия
Будапешт вызвал украинского дипломата из-за демонтажа венгерского орла в Мукачево
01:06
Волонтеры из Гончаренко центров привезли в Николаев и передали военным трогательные подарки со всей Украины
00:23
Пентагон: наступление ВСУ изменило ситуацию - ключевыми для успеха Украины являются не дальнобойные РСЗО, а ПВО и артиллерия
00:11
Работники ПВК Вагнера и ФСБ попросили убежища во Франции и дают показания о войне с Украиной и работе спецслужб РФ, - СМИ
2022, пятница
14 октября
23:54
Де Дзерби, покинувший "Шахтер" из-за войны, заговорил о возвращении
23:31
В оккупированном Мелитополе прогремели взрывы
23:19
Посмотрите, как обеспокоен враг: у них есть люди, оружие, ракеты и "шахиды", но нет шансов на победу, - Зеленский
22:59
В Сумской области на мини взорвался комбайн
22:45
Немецкая система ПВО IRIS-T уже работает на юге Украины
22:15
Эксклюзив
Сезон активных боевых действий в Запорожье еще не завершен, - комбат ТрО "Азов" Кудряшов
22:12
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 14 октября
22:10
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Потребности ВСУ на поле боя и остатки российских ракет. Колонка Сергея Згурца
22:01
На Западе разрабатывают "антипанические" планы на случай, если РФ применит ядерное оружие
21:38
Starlink
"Терминалы Starlink работают и будут работать": Минцифра и ОП прокомментировали отказ Маска финансировать сервис
21:12
Эксклюзив
Идея Путина о поставках газа в турецкой обертке вряд ли будет воспринята в Европе, - эксперт по энергетике Гончар
20:47
Палочки вверх: На 73-м году жизни скончался актер Робби Колтрейн, сыгравший Хагрид в фильмах о Гарри Поттере
20:37
Светлана Тихановская
Тихановская призывает УЕФА исключить сборную Беларуси по футболу из международных соревнований
20:36
Россия потеряла 6000 единиц техники и не успевает пополнить боеприпасы, – отчет правительства США
20:26
OPINION
Этот Маск "сломался", несите другого
20:14
В российском Белгороде после прилета загорелась ТЭЦ
20:02
Сборная Франции лишилась ключевого футболиста. Он не сыграет на ЧМ-2022
19:47
На Луганщине ВСУ уничтожили значительную часть вооружения и техники, которую рашисты транспортировали по железной дороге
19:40
Залужный обсудил с генералом НАТО Каволи потенциальные угрозы России и Беларуси
19:24
Зеленский, Залужный, Бандера и Шевченко: появился рейтинг 100 величайших украинцев всех времен
19:23
В Крыму оккупационные власти определили порядок эвакуации музеев
19:21
Не задекларировала имущество на более 4 млн грн: НАБУ и САП сообщили о подозрении нардепу-"слуге" Колесник
19:18
США и Украина
США готовят новый пакет военной помощи для Украины на сумму $725 миллионов, - Reuters
18:59
В Херсоне оккупанты похитили из речного порта 13 барж для перевозки военных и техники через Днепр
18:55
США рассматривают полный запрет на импорт российского алюминия, - Bloomberg
18:54
посольство США
США будут вводить ограничения и санкции против тех, кто будет помогать РФ оружием и комплектующими
18:53
Эксклюзив
Россияне понимают, что ход войны переламывается, – нацгвардеец Марков
18:48
Норвегия закупит артиллерийские боеприпасы для Украины
18:47
В оккупированный Крым прибыл эшелон военной техники из Беларуси, - Генштаб ВСУ
18:41
С начала суток Россия нанесла 3 ракетных и 10 авиационных ударов по Украине
18:30
OPINION
Московия прекратит свое существование. Это наша историческая миссия
18:24
Эксклюзив
украина
В Украине больше нет тылов, каждый украинец должен найти свое место в судьбе нашего государства, - военный капеллан
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV