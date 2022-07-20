Россия нанесла удар по Одесской области

Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

В результате удара произошел пожар. Раненых нет

"Ракетный удар по Одесщине: "прилет" в склад, где загорелся мусор. Пожар ликвидирован, раненых нет", - написал Братчук.

18 июля в 11 часов утра 18 июля россияне нанесли ракетный удар по Одессе.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb