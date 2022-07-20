Россия нанесла удар по Одесской области
Вечером 19 июля от российского удара в Одесскую область пострадал склад
Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
В результате удара произошел пожар. Раненых нет
"Ракетный удар по Одесщине: "прилет" в склад, где загорелся мусор. Пожар ликвидирован, раненых нет", - написал Братчук.
- 18 июля в 11 часов утра 18 июля россияне нанесли ракетный удар по Одессе.
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