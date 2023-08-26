Россия нанесла удар по предприятию в Херсоне. Есть пострадавший
Вечером субботы, 26 августа, российские террористы обстреляли Херсон
Об этом сообщает Херсонская ОВА.
"Армия РФ нанесла удар по Херсону. Попали по одному из предприятий. Травмы получил 34-летний мужчина. Он доставлен в больницу в состоянии средней тяжести", - пишет ОВА.
Сейчас медики оказывают пострадавшему необходимую помощь и проводят обследование.
- В ночь на 26 августа российские оккупанты обстреляли поселок Ольговка Херсонской области. В результате вражеской атаки погибла пожилая женщина.
- Днем субботы, 26 августа, РФ обстреляла Херсон. В результате вражеских атак получили ранения две местные жительницы.
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