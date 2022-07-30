Россия нанесла удар по порту Одессы, чтобы судовладельцы боялись отправлять суда в украинские порты, - экономист Кушнирук
Борис Кушнирук, экономист, считает, что суда, которые остались и не вышли из украинских портов до 24 февраля, именно сейчас пытаются выйти
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
Экономист отметил, что при возобновлении зернового экспорта у Нацбанка появится больше валюты и будут возможности по стабилизации курса валют.
"На мой взгляд, Россия, ракетным ударом по Одесскому порту, сознательно создавала ситуацию, когда у судовладельцев должна быть боязнь идти в украинские порты. Те суда, которые остались и не вышли до 24 февраля, именно они пытаются выйти из наших портов. А вот будут ли потом суда возвращаться в украинские порты, это большой вопрос. Главное, обеспечить нам с помощью Турции и ООН зерновой экспорт, потому что у России, исходя из ее логики террориста, нет аргументов это делать", - отметил Кушнирук.
- 26 июля во время визита в Конго Сергей Лавров заявил, что соглашение об экспорте украинского зерна не предусматривает прекращения Россией полномасштабного вторжения в Украину.
- 29 июля министр инфраструктуры Александр Кубраков сообщил, что в морских портах Одесса и Черноморск уже загружено зерном 17 судов, из них 10 – уже готовы к отправке.
- Также дипломат Павел Климкин считает, что страна-агрессор Россия будет пытаться сорвать соглашение по экспорту зерна из украинских портов
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