Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



Экономист отметил, что при возобновлении зернового экспорта у Нацбанка появится больше валюты и будут возможности по стабилизации курса валют.



"На мой взгляд, Россия, ракетным ударом по Одесскому порту, сознательно создавала ситуацию, когда у судовладельцев должна быть боязнь идти в украинские порты. Те суда, которые остались и не вышли до 24 февраля, именно они пытаются выйти из наших портов. А вот будут ли потом суда возвращаться в украинские порты, это большой вопрос. Главное, обеспечить нам с помощью Турции и ООН зерновой экспорт, потому что у России, исходя из ее логики террориста, нет аргументов это делать", - отметил Кушнирук.

26 июля во время визита в Конго Сергей Лавров заявил, что соглашение об экспорте украинского зерна не предусматривает прекращения Россией полномасштабного вторжения в Украину.

29 июля министр инфраструктуры Александр Кубраков сообщил, что в морских портах Одесса и Черноморск уже загружено зерном 17 судов, из них 10 – уже готовы к отправке.

Также дипломат Павел Климкин считает, что страна-агрессор Россия будет пытаться сорвать соглашение по экспорту зерна из украинских портов

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