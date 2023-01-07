Россия нанесла удар по Харькову и области
В ночь с 7 на 8 января российские террористы нанесли удары по Харьковской области
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Воздушную тревогу в Харьковской области объявили в 23:07. Через несколько минут местные стали сообщать о взрывах.
"Внимание, жители Харькова и области. Находитесь в укрытиях. Оккупанты снова наносят удары!", - написал глава ОВА.
- В Харьковской области рашисты не прекращают обстрелов. 6 января в поселке Двухлетнее частично разрушен лицей , который пожарные тушили три часа. Также в Купянске повреждено здание гражданской промышленности.
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