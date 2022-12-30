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Россия нанесла удар по Екатериновке Харьковской области: два человека погибли, есть ранены

30 декабря, 2022 пятница
13:54
война с Россией

30 декабря российские захватчики обстреляли село Катериновка Харьковской области. В результате двое мирных жителей погибли, по меньшей мере столько же - ранены

Об этом информирует заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко .

"Харьковщина, село Екатериновка. Оккупанты нанесли удар по населенному пункту", - пишет Тимошенко.

Сообщается, что в результате обстрела рашисты убили два человека, еще два мирных жителя получили ранения.

По состоянию на 13.30 на месте попаданий работают экстренные службы.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов пишет, что российские оккупанты били по селу Екатериновка Купянского района около 11:30.

Одним из погибших оказался 50-летний мужчина.

Впоследствии, около часа дня, рашисты открыли огонь по городу Купянск.

Известно о раненом 70-летнем мужчине, которому оказали помощь на месте.

Подробная информация уточняется.

  • В ночь на 29 декабря Харьков подвергся массированной атаке с вражеских дронов. Всего по областному центру было выпущено 13 "шахедов", 11 из которых успешно уничтожены нашими защитниками.
  • Утром 29 декабря РФ нанесла массированный удар по Украине ракетами и дронами. МВД сообщило о трех погибших и шести раненых украинцах в результате российской атаки, ГСЧС - о повреждении 28 объектов, из них 10 - критической инфраструктуры.
  • 29 декабря Олег Синегубов сообщил, что в результате обстрелов погиб 50-летний мужчина, впоследствии еще один раненый - умер в скорой. Еще один человек в тяжелом состоянии находится в больнице. Также известно о пострадавшем из-за подрыва на взрывчатке.

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Россия
Харковщина
воєнні злочини Росії
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