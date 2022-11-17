Россия нанесла удар по двум объектам инфраструктуры Днепра, известно о пяти пострадавших
Утром 17 ноября войска РФ обстреляли Днепр, власти информируют о нескольких ударах по инфраструктуре, предварительно пятеро раненых, среди них девушка 15 лет
Валентин Резниченко, глава Днепропетровской ОВА, сообщает в телеграмм о последствиях вражеской атаки на Днепр утром 17 ноября.
По состоянию на 10:01 известно о пяти пострадавших, среди которых девушка 15 лет.
Резниченко отчитывается о поражении двух районов города: есть попадание в промышленное предприятие, где произошел пожар. Также из-за обстрелов повреждены жилые дома рядом.
"Атака продолжается. Будьте в безопасных местах", - подчеркивает глава ОВА.
Ранее заместитель руководителя ОП Украины Кирилл Тимошенко информировал об одном раненном и обстреле двух инфраструктурных объектов:
"Российские террористы только обстреляли Днепр. Есть несколько попаданий в два инфраструктурных объекта. Предварительно один пострадавший. Спасатели ликвидируют последствия", - говорится в тексте.
Народный депутат Украины Алексей Гончаренко также писал о перебоях с электроснабжением в городе.
- По состоянию на 09:10, 17 ноября в Украине была объявлена воздушная тревога во всех областях, кроме оккупированного Крыма. Сообщалось о работе ПВО в Киевской области, а также враждебное попадание по инфраструктуре Одесщины.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.89
Покупка 39.89Продажа 40.59
-
EUR
Покупка 40.29Продажа 41.39
- Актуальное
- Важное