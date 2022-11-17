Валентин Резниченко, глава Днепропетровской ОВА, сообщает в телеграмм о последствиях вражеской атаки на Днепр утром 17 ноября.

По состоянию на 10:01 известно о пяти пострадавших, среди которых девушка 15 лет.

Резниченко отчитывается о поражении двух районов города: есть попадание в промышленное предприятие, где произошел пожар. Также из-за обстрелов повреждены жилые дома рядом.

"Атака продолжается. Будьте в безопасных местах", - подчеркивает глава ОВА.

Ранее заместитель руководителя ОП Украины Кирилл Тимошенко информировал об одном раненном и обстреле двух инфраструктурных объектов:

"Российские террористы только обстреляли Днепр. Есть несколько попаданий в два инфраструктурных объекта. Предварительно один пострадавший. Спасатели ликвидируют последствия", - говорится в тексте.

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко также писал о перебоях с электроснабжением в городе.

По состоянию на 09:10, 17 ноября в Украине была объявлена воздушная тревога во всех областях, кроме оккупированного Крыма. Сообщалось о работе ПВО в Киевской области, а также враждебное попадание по инфраструктуре Одесщины.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb