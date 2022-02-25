Россия нанесла ракетный удар в аэропорт Ровно, - мэр
Оккупанты запустили ракету по территории аэропорта в Ровно
Об этом он сообщил в Facebook.
"По территории Ровенского аэропорта произошло попадание ракетного удара. Лишь один, а не как пишут несколько. Серьезные повреждения не нанесены", - написал мэр.
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