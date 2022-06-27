Россия нанесла ракетный удар с самолетов Ту-22М по Одесщине, есть пострадавшие

Об этом сообщило ОК "Юг", передает горсовет в телеграмм .

В результате попадания в жилой квартал мирного поселка в Одесском районе произошло возгорание трех частных домов и приусадебных зданий на общей площади 500 кв. м.

По уточненным данным , легкие осколочные ранения в результате взрыва получили 8 человек, из которых 1 ребенок. После оказания медицинской помощи на месте госпитализация раненым не понадобилась. Пожар ликвидирован.

Сейчас на месте происшествия работают специалисты по взрывотехнике и 11 следственно-оперативных групп нацполиции в Одесской области и территориального подразделения полиции. Предварительная правовая квалификация события – ч. 1 ст. 438 УК Украины – нарушение законов и обычаев войны.

26 июня ПВО на подлете в Одессу уничтожило две вражеские противокорабельные ракеты.

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