Россия нанесла ракетный удар по Жулянскому машиностроительному заводу "Визар"

Об этом сообщает официальный Facebook Укроборонпрома.



Инцидент произошел ночью с 14 на 15 апреля. В Государственном концерне подтвердили информацию об обстреле только сейчас.



"15 апреля около 01:30 ночи Россия нанесла удары по одному из ракетных предприятий государственного оборонно-промышленного комплекса – ГП "Жулянский машиностроительный завод Визар". Это произошло после того, как "ширпотреб" украинского производства – именно так утверждали в фашистской России – утопил флагман Черноморского флота РФ стоимостью до 1 млрд долларов. Речь идет о двух ракетах РК-360МЦ "Нептун" производства целого ряда государственных и частных предприятий, уничтоженных крейсером "Москва" страны-агрессора", - говорится в сообщении.



Жулянский машиностроительный завод "Визар" находится в г. Вишневое, граничащем с Киевом.





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