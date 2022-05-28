Россия нанесла ракетный удар по выезду из Кривого Рога
Российские войска нанесли ракетный удар по окрестностям Кривого Рога
Об этом написал глава военной администрации города Александр Вилкул в Telegram .
"Ракетные удары в районе одного из выездов из города. Ничего не фотографируем и не выставляем в соцсети. Всем оставаться в укрытиях", - отметил он.
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